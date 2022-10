Schadenersatz: Meinl muss zahlen

Das Oberlandesgericht Wien bestätigte rechtskräftig ein Urteil des Handelsgerichts, berichtete die Presse. Es sei das erste Mal, dass in Österreich ein Manager persönlich für den Schaden an einem Kunden seines (früheren) Unternehmens belangt werde, heißt es. Der Kläger hatte bei der Meinl Bank European-Land-Zertifikate gekauft und dabei rund 40.000 Euro verloren. Er gab an, sich von einer Werbebroschüre falsch informiert gefühlt zu haben.