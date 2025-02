Saudis wollen Rene Benkos Villa räumen lassen

Rene Benko wohnte bis zu seiner Festnahme in der Villa in Innsbruck-Igls. Seine Familie lebt noch dort.

Nach dem Zusammenbruch von Signa sitzt Gründer Rene Benko, wie berichtet, in Untersuchungshaft. Nun soll auch seine Familie die luxuriöse Villa in Innsbruck verlassen: Der Staatsfonds von Saudi-Arabien hat die Räumung der Villa gefordert. Das berichtet die „Financial Times“ und beruft sich auf ein Schreiben, das der Zeitung vorliegt. Darin fordern die Anwälte einer Tochtergesellschaft des Saudi Public Investment Fund die Treuhänder der in Liechtenstein ansässigen Laura Privatstiftung auf, alle Zahlungen an die Begünstigten einzustellen. Die Stiftung sei von Benko zur Verwaltung seines persönlichen Vermögens genutzt worden. Die Stiftung müsse alle Schritte unternehmen, um die Familie unverzüglich aus dem Anwesen zu entfernen.

Zum Verdacht, dass Benko sein Vermögen verschleiert habe, hat sich sein Anwalt zuletzt nicht geäußert. Der Jurist hat aber bislang alle strafrechtlichen Vorwürfe gegen den 47-jährigen Investor - darunter Betrug und Untreue - zurückgewiesen. Auch in Deutschland und Italien wird gegen Benko ermittelt.

