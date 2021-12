Auch wenn die neue Virusvariante Omikron die Anleger verunsichert hat, das zweite Corona-Jahr war an den Aktienmärkten ein gutes. An den meisten Märkten ging es bergauf, teils sogar recht kräftig, vor allem an der Wiener Börse, deren Leitindex um fast 39 Prozent zulegen konnte. Dazu beigetragen haben vor allem die überraschend schnelle Erholung der weltweiten Konjunktur und die großzügigen Hilfsprogramme seitens der Regierung und der Notenbanken.