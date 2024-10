Santander: "Der Ratenkredit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen"

Die Santander Consumer Bank hat 28 Filialen in Österreich, davon vier in Oberösterreich

Küche, Fernseher oder Auto finanzieren: Darauf spezialisiert sich die Santander Consumer Bank in Österreich. Sie hat keine Wohnbaukredite, Girokonten oder Wertpapiere im Angebot, nur Konsumkredite und Kfz-Finanzierung.

Bei Ersteren gibt es Teilzahlungen, also Ratenkredite, in Kooperation mit Händlern wie XXXLutz, Hartlauer oder Intersport. Das ist Massengeschäft. Ziel ist immer, in weiterer Folge auch direkte Konsumkredite zur freien Verwendung an Kunden zu vergeben. Refinanziert wird zu 70 Prozent über Online-Spareinlagen, der Rest über den Konzern.

Die spanische Santander übernahm in der Finanzkrise 2009 das Österreich-Geschäft der US-amerikanischen GE Money Bank. Heuer ist also 15-Jahr-Jubiläum.

Ratenzahlung hat(te) nicht immer den besten Ruf. "Heute ist der Ratenkredit in der Mitte der Gesellschaft angekommen", sagt Olaf Peter Poenisch, Vorsitzender der Geschäftsführung. Dafür spreche das kontinuierliche Wachstum seiner Bank.

In 15 Jahren hat sich die Bilanzsumme vervierfacht. Das Kreditvolumen betrug im ersten Halbjahr 3,47 Milliarden Euro (plus acht Prozent), der Einlagenbestand 2,98 Milliarden (plus 18 Prozent), der Nettogewinn 24 Millionen (minus fünf Prozent). Es gibt 28 Filialen (vier in Oberösterreich) und 500 Mitarbeiter. Das Geschäftsmodell mit den Ratenzahlungen, die den Umsatz der Händler antreiben, sei einzigartig, sagt Poenisch. Bei den Kfz-Krediten sei die Konkurrenz hingegen groß.

Das Vorurteil, dass Santander Leuten Geld gäbe, die es sich nicht leisten könnten, weist Poenisch zurück: "Wir haben eine sehr genaue Bonitätsprüfung. Es ist sehr wichtig, dass sich der Kreditnehmer den Kredit leisten kann." In Zeiten gestiegener Zinsen, Inflation und Rezession seien die notleidenden Kredite etwas gestiegen, aber alles sei im Rahmen.

