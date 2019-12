Sanochemia soll nach Pleite fortgeführt werden

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. 163 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen, 140 von ihnen sind im Werk in Neufeld im Burgenland beschäftigt. Insgesamt sind 282 Gläubiger betroffen. Das Unternehmen soll im Zuge eines Sanierungsplans entschuldet werden: Den Gläubigern soll eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren geboten werden. Schulden in Höhe von 49 Millionen Euro stehen Aktiva von 22 Millionen Euro gegenüber. Sanochemia führt die Insolvenz auf eine "Liquiditätslücke" und auf wirtschaftliche Belastungen in der Vergangenheit zurück.

