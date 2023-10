Sanierungsplan nicht erfüllt: Linzer Firma für Heizungsanlagen erneut insolvent

Über den Antrag zur Eröffnung von Konkursverfahren am Landesgericht Linz berichteten am Donnerstag die Gläubigerschützer KSV1870 und AKV. Betroffen ist die Muttergesellschaft TGV (Technische Geräte-Vertrieb Gesellschaft), Spezialist für Heizungsanlagen, und die 1994 gegründete TGK - die als Kundendienst für Heizungsanlagen tätig war. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Linz, das operative Geschäft fand hauptsächlich in Wien statt.

Bereits 2022 wurde ein Sanierungsverfahren abgewickelt. Die Sanierungspläne sahen vor, dass die Gläubiger eine Quote von 25 Prozent erhalten sollen. Der Eigentümer der Unternehmensgruppe wollte laut KSV1870 und AKV die Wiener Betriebsliegenschaft verkaufen, um den Sanierungsplan zu erfüllen - das Scheitern dieses Vorhabens führte nun zum Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens. Eine Fortführung des Unternehmens wird nicht angestrebt.

Die Passiva der TGV sollen bei rund 4,3 Millionen Euro liegen - dem gegenüber stehen Aktiva von etwa 354.000 Euro. die Aktiva bei beziffert. Es sind rund 65 Gläubiger und acht Beschäftigte von der Insolvenz betroffen.

Die Verbindlichkeiten bei der TGK werden mit rund 3,2 Millionen Euro beziffert. Die Aktiva liegen bei 274.000 Euro. Betroffen sind hier rund 30 Gläubiger und elf Mitarbeiter.

