Sanierungsplan für Kremsmüller vorzeitig erfüllt

Ursprünglich sollten die beiden letzten Quoten jeweils erst im Oktober des heurigen und des kommenden Jahres ausgeschüttet werden. Nun werden sie bereits in den kommenden Tagen überwiesen. Die Gläubiger bekommen insgesamt 19 Mio. Euro. Das teilte der Kreditschutzverband 1870 (KSV) in einer Presseaussendung mit.

Wie berichtet, wurde das Insolvenzverfahren des Familienunternehmens mit Hauptsitz in Steinhaus bei Wels im Juni 2020 angemeldet. Ursache war ein aus dem Ruder gelaufener Auftrag. Dabei ging es um eine Klärschlamm-Trocknungsanlage für die Wien Energie. Später wurde im Zuge des Sanierungsverfahrens der betreffende Vertrag aufgelöst. Unter Abzug von Haftungs- und Rückstehungserklärungen ergaben sich quotenberechtigte Forderungen der Gläubiger in Höhe von rund 75 Mio. Euro. Am 15. Oktober 2020 nahmen sie den 25-prozentigen Sanierungsplan an. Vorgesehen war ein zweijähriger Erfüllungszeitraum: 10 Prozent binnen 14 Tagen ab Annahme und weitere jeweils 7,5 Prozent bis zum 15. Oktober 2021 und 2022. Diese insgesamt 15 Prozent sollen laut KSV in den kommenden Tagen vorzeitig überwiesen werden.

Die Firma hatte schon in einer Pressekonferenz im heurigen Februar "ein positives Lebenszeichen" von sich gegeben. In allen Fachbereichen gebe es für 2021 eine Auslastung von acht Monaten. Und Neuaufträge machten einen zweistelligen Millionenbetrag aus, hieß es damals. Summa summarum befinde sie sich in einer "komfortablen Situation". Zu verdanken habe man dies zum einen dem "enormen Kundenrückhalt", was sich an der Auftragslage zeige, aber vor allem den zuletzt 1.700 Mitarbeitern, die während der Sanierung "trotz unmoralischer Angebote" geblieben seien. 120 Beschäftigte hatten das Unternehmen im Zuge des Sanierungsverfahrens verlassen müssen.