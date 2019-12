Sanierungsplan angenommen: Modekette Jones wird fortgeführt

Die Gläubiger akzeptierten die Quote von 20 Prozent, die über einen Zeitraum von zwei Jahren in Raten ausbezahlt wird. Das berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870.

Zwei von 35 Filialen wurden geschlossen: jene in Vösendorf (SCS) und Salzburg (Europark). Auch wurden im Zentrallager in Wien Teilbereiche geschlossen, die bei der Restrukturierung aufgelassen werden mussten. Filialen in Oberösterreich sind von den Sanierungsplänen nicht betroffen. Jene in der PlusCity sei schon länger zu, sagt Stephan Mazal von der Creditreform. Jones hat zwei Filialen in Linz, eine in Wels und eine in Vöcklabruck.

Die Unternehmensführung habe die Warenproduktion und die Preisstrategie geändert, heißt es. Deshalb stelle sich die Geschäftsentwicklung aus heutiger Sicht positiv dar. Die Liquidierung des Unternehmens sei wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen, so der KSV1870.

Die Rose GmbH, die hinter Jones steht, ging Ende September pleite. 168 Mitarbeiter und Gläubiger sind betroffen. Das 1972 gegründete und auf Damenmode spezialisierte Unternehmen hat mit mehreren Problemen zu kämpfen: die zunehmende Globalisierung der Modeindustrie, neue Onlinekonkurrenz, geändertes Konsumverhalten und Preisverfall. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir kämpfen als österreichisches Familienunternehmen in einem immer schwieriger werdenden Markt in Konkurrenz vor allem auch gegen internationale Großkonzerne“, sagte Jones-Geschäftsführer und -Miteigentümer Gabor Rose damals.