Sanierungsoffensive bei deutschen Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn fährt 5400 Bahnhöfe in Deutschland an.

Die Deutsche Bahn strebt eine Sanierungsoffensive bei den Bahnhöfen an. Rund jeder dritte Bahnhof soll bis 2030 in einen besseren Zustand gebracht werden. Darüber herrsche mit dem Bundesverkehrsministerium Einigkeit, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur.

Die Bahn fährt an die 5400 Bahnhöfe an. 700 davon gehören der Bahn vollständig, samt Bahnhofsgebäude. Viele der anderen Gebäude wurden bei der Bahnreform in den 1990er-Jahren verkauft.

Nun sollen 1800 Bahnhöfe bis 2030 saniert werden – auch solche, bei denen die Gebäude nicht der Bahn gehören. Mit diesem Sanierungsplan würden mehr als zwei Drittel der Kunden erreicht, heißt es. Einige Bahnhöfe werden auch mit der Generalsanierung besonders wichtiger Strecken verbessert. Die erste Generalsanierung ist im zweiten Halbjahr zwischen Mannheim und Frankfurt geplant, Dutzende sollen folgen. Bei einer Generalsanierung wird eine wichtige Strecke für sechs Monate gesperrt.

Milliardeninvestitionen nötig

Das Netz der Bahn gilt als sanierungsbedürftig. Der Zustand der Infrastruktur ist auch ein entscheidender Faktor für die schwachen Pünktlichkeitswerte des Konzerns. Die Bahn geht zudem davon aus, dass das Netz nach den Sanierungen deutlich mehr Kapazität haben wird und letztlich mehr Züge darauf zuverlässig fahren können.

2024 will die Bahn sieben Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren, 2025 neun Milliarden Euro und 2026 zwölf Milliarden Euro. Die deutsche Regierung hatte Ende März festgestellt, dass die Bahn zur Deckung des Investitionsbedarfs bis 2027 rund 45 Milliarden Euro benötigt.

