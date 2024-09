Salzburger Sand- und Kieswerke übernehmen Betonsparte von Mittendorfer

Das teilten die beiden Unternehmen am Dienstag in einer Presseaussendung mit. Die übrigen 30 Prozent der Beton GmbH & Co KG bleiben in der Mittendorfer Gruppe. Man wolle gegenseitige Stärken nutzen, sagt Alois Mittendorfer jun., Geschäftsführer der Mittendorfer Gruppe. Obwohl die Lage der gesamten Baubranche schwierig sei, betont er, dass die Situation der Betonsparte stabil sei und es sich um eine strategische Entscheidung für die Zukunft handle.