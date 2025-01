Sales Days: "Weil nicht Geiz, sondern der Wert geil ist"

Volles Haus bei den OÖN-Sales Days in den Promenaden Galerien in Linz.

"Das ist mir zu teuer": Diesen Satz hören Verkäufer häufig, oft gefolgt von einem "Geht da noch was?". Und geht es nach Roman Kmenta, setzen diese Sätze eine gefährliche Kette in Gang: "Die Verkäufer denken, sie müssen billiger werden, um etwas zu verkaufen. Die Folgen sind Rabattitis und Aktionitis." Billig zu sein, sei in den meisten Fällen kein Geschäftsmodell, "das beherrschen nur wenige". Die meisten Unternehmen könnten sich diese Rabattschlachten auch nicht leisten: Je mehr Rabatte sie gewährten, desto mehr müssten sie verkaufen. "Und es macht den Mitarbeitern auch keinen Spaß."

Wie erfolgreicher Verkauf gelingen kann, ohne das eigene Produkt unter Wert verkaufen zu müssen, ist eines der zentralen Themen bei den "Austrian Sales Days", die heute, Mittwoch, und morgen in den Promenaden Galerien in Linz stattfinden. Neben Roman Kmenta geben noch zahlreiche weitere Experten Tipps für erfolgreichen Vertrieb und beleuchten die Trends der Zukunft (mehr zum Programm finden Sie hier). Die OÖN-Veranstaltung findet heuer zum ersten Mal statt.

Laut Kmenta fragen auch Kunden nach dem Preis, "aber noch viel öfter fangen die Verkäufer von selber damit an." Das sei ein Fehler, weil der Verkäufer damit signalisiere, dass die Leistung das Geld nicht wert sei. Verkäufer sollten zudem nicht zu besorgt um ihre Kunden sein: "Es geht nicht ums Leisten können, sondern ums Leisten wollen." Wer etwas verkaufen wolle, dürfe zudem keine Angst vor dem Preis haben: Sätze wie "Ja, es ist schon teuer..." gingen gar nicht. In manchen Unternehmen sei das Gewähren von Rabatten auch schlicht Gewohnheit.

Kmentas Tipps für einen erfolgreichen Verkauf: "Rechnen Sie, das hilft." Würden Unternehmen dies konsequent tun, würden mehr als 90 Prozent der Rabatte nicht gewährt werden. Unternehmen müssten sich mit ihrem Produkt bzw. ihrer Dienstleistung abheben, dann zahlen die Kunden auch dafür. Als Beispiel nennt der Experte hier Kaffeekapseln: Auf das Kilogramm Kaffee gerechnet, sei der Preis um ein Vielfaches höher als für dieselbe Menge Bohnenkaffee. Marketing und Verpackung würden die Kunden dazu bringen, zum viel teureren Produkt zu greifen. Dasselbe gelte für Apple-Produkte: Diese seien gefragt, Rabatte würden auf iPhone, iPad &Co aber nicht gewährt werden. Erfolgreich sei, wer sein Produkt mit einer Geschichte verknüpfe und Lösungen für die Probleme des Kunden anführe. Nicht jedes Verkaufsgespräch müsse mit einem Erfolg enden: Wer nie eine Absage bekomme wegen eines zu hohen Preises, sei ohnhin zu billig.

"Es geht nicht darum, billiger zu werden, sondern dem Kunden klar zu machen, warum das Produkt den Preis wert ist", sagt Kmenta. Nicht Geiz, sondern der Wert sei geil.

