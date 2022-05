s Immo steigerte Nettogewinn im ersten Quartal

Im ersten Quartal legte das Periodenergebnis von 9,9 Mio. auf 24,1 Mio. Euro zu, wobei das Ergebnis aus der Immobewertung darauf praktisch keinen Einfluss hatte. Die Cash-Generierungsgröße FFO I legte von 9,5 Mio. auf 14,6 Mio. Euro zu, die Mieterlöse erhöhten sich auf 35,8 (32,0) Mio. Euro, teilte die s Immo am Montag mit. Der neue s-Immo-Hauptaktionär CPI Property will wie berichtet das derzeit mit 15 Prozent limitierte Höchststimmrecht bei der ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch aus der s-Immo-Satzung streichen lassen. Dies unterstützt der s-Immo-Vorstand nun, da CPI Property im Gegenzug eine Verbesserung des Angebotspreises um 1,50 Euro je Aktie von 22,00 auf 23,50 Euro je Aktie (cum Dividende) zugestanden hatte.

Der Vorstand werde den Aktionären empfehlen, für die Aufhebung des Höchststimmrechts zu votieren, hatte es Anfang Mai seitens der s Immo geheißen. Die dem tschechischen Milliardär Radovan Vitek zugehörige CPI Property hält 42,55 Prozent an der s Immo und besitzt auch die Mehrheit an der Immofinanz.