Von einem Strategieschwenk will Andreas Gruber nicht sprechen. "Aber wir schauen uns genau an, wo und wie wir unser Geschäft in Österreich ausweiten können", sagt der Chef der heimischen Ryanair-Tochter Lauda und Sprecher der Fluggesellschaft im deutschsprachigen Raum. Bei einem Pressegespräch in Wien skizzierte der irische Billigflieger gestern, Mittwoch, seine Pläne.