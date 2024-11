Ryanair-Gewinn im Halbjahr gesunken

Der Gewinn sei in den ersten sechs Monaten des Bilanzjahres 2024/25 um 18 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro gesunken und lag damit in etwa auf Höhe der Analystenschätzungen von 1,8 Milliarden Euro, teilte der irische Billigflieger am Montag mit.

Ein Gewinnziel für das Gesamtjahr wagte der Vorstand nicht. Finanzvorstand Neil Sorahan erklärte aber, mit Sicherheit werde der Gewinn niedriger ausfallen als im vergangenen Jahr. Auch für das nächste Bilanzjahr 2025/26 wollte er kein Ergebnisziel abgeben, äußerte aber die Hoffnung, dass sich das Marktumfeld und die Ticketpreise verbessern werden.

Europas größte Billigfluggesellschaft trug allerdings den Verzögerungen bei den Boeing-Flugzeugauslieferungen Rechnung und reduzierte ihre Prognose für die Passagierzahl für das nächste Geschäftsjahr (per Ende März 2026). Statt mit 215 Millionen rechne der Vorstand nun mit 210 Millionen Passagieren, hieß es. Der US-Flugzeugbauer Boeing musste wegen Technikprobleme und Streiks seine Produktion drosseln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper