Die irische Billigfluglinie Ryanair versucht, die aktuelle Krise zu überstehen, indem sie die Mitarbeiter der Wiener Laudamotion-Basis (die seit Jänner 2019 ganz den Iren gehört) zu Lohnverzicht zwingt. Wenn die rund 500 Mitarbeiter nicht zu Lohnkürzungen und neuen Arbeitsverträgen bereit seien, würde er die österreichische Tochter Lauda zusperren und die Lauda-Jets mit Ryanair-Flugzeugen ersetzen, sagte Konzernchef Michael O’Leary. Bis 20. Mai wolle er eine Lösung. Sonst werde man die derzeitige Kurzarbeit per 31. Mai beenden, einen Monat später würde dann der Kündigungsschutz enden.

"Wenn wir Lauda schließen, kommt sie als Ryanair zurück: größer und angriffslustiger, als Lauda jemals war", so O’Leary in Richtung Platzhirsch Austrian Airlines. Derzeit sind in Wien zwölf Airbus A320 von Lauda und drei Boeing 737-800, betrieben von Ryanair, stationiert.

Wizz Air fliegt von Wien wieder

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air ist am Freitag erstmals während der Coronakrise wieder von Wien aus gestartet. Zwei Verbindungen nach Dortmund und nach Lissabon wurden letztlich bedient. Die Auslastung der Maschinen habe die Erwartungen übertroffen, teilte die Airline mit, ohne genaue Zahlen zu nennen. Besatzung als auch die Passagiere waren dazu "aufgerufen, während des gesamten Fluges Masken zu tragen". Und weiters hieß es: "Auf Flügen, bei denen es die Auslastung erlaubt, wird die Besatzung den Sitzabstand der Passagiere beachten."

Am Flughafen Wien gibt es derzeit nur wenige Linienverbindungen und nur entsprechend den behördlichen Auflagen. Die Flugsicherung Austro Control mit 1100 Mitarbeitern schickt Anfang Mai die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das gelte für die gesamte Belegschaft, sowohl im Schichtbetrieb als auch in der Gleitzeit, wie auch für das Management.

Was kostet AUA-Konkurs?

Ein etwaiger Konkurs der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines würde laut einer aktuellen Berechnung des Linzer Volkswirts Friedrich Schneider 335 Millionen Euro weniger Lohn- und Sozialabgaben sowie 216 Millionen Euro weniger Umsatzsteuer für den Fiskus bedeuten. Ein Konkurs würde das Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 1,5 Milliarden Euro schmälern, bis zu 15.000 Jobs (davon direkt 7000) würden verloren gehen.

Sollte die AUA tatsächlich nicht mehr abheben, "verlieren wir auch ein Stück Unabhängigkeit, die wir jetzt in dieser Krise verstärkt brauchen", so Schneider.