Die Stimmung im Büro sei jetzt betont patriotisch, erzählt Andrei Iwanowitsch (Name von der Redaktion geändert.) "Am Eingang hängt ein TV-Monitor, auf dem pausenlos von unseren militärischen Erfolgen in der Ukraine berichtet wird." Auch die Kollegen redeten optimistisch über Wladimir Putins "Kriegsspezialoperation" in der Ukraine. "Aber das Geschäft läuft miserabel", Andrei ist Manager einer Moskauer Handelsfirma, die Technik für Gasanschlüsse verkauft. Es gebe keine Bau- und Ersatzteile mehr