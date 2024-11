Russland stoppt Gaslieferungen nach Österreich

Der erwartete Gaslieferstopp aus Russland kommt nun früher als gedacht: Ab morgen, Samstag, soll kein Gas mehr nach Österreich kommen, wie die Finanznachrichtenagentur "Bloomberg" Freitagnachmittag berichtete. Das habe die OMV in einer Stellungnahme bestätigt. Der heimische Energiekonzern hatte angekündigt, die Zahlungen einzustellen, um sich die in einem Schiedsverfahren zugesprochene Summe zurückzuholen.

Am Mittwoch waren dem Konzern im Streit mit Gazprom mehr als 230 Millionen Euro Schadensersatz zugesprochen worden, die OMV will den Anspruch mit Zahlungsverpflichtungen an den Gaslieferanten aufrechnen.

Damit hat die seit 1968 bestehende enge Kooperation beim Gasimport Österreichs zuerst mit der Sowjetunion und später mit Russland abrupt geendet. Zuletzt kamen täglich rund 300 Gigawattstunden Erdgas aus den russischen Gaslagerstätten über Pipelines durch die Ukraine und die Slowakei in Baumgarten an.

Transitvertrag mit Ukraine endet

Der Gasfluss aus Russland wäre wohl spätestens ab Jänner 2025 ohnehin zum Stillstand gekommen. Denn dann läuft der Transitvertrag mit der Ukraine aus, der die Gaslieferungen von Russland durch die Ukraine sichert.

Die OMV und Österreichs Politiker betonen, dass die Gasspeicher in Österreich ausreichend gefüllt seien. Mittelfristig würde die OMV Gas aus Nordafrika über Italien nach Österreich holen - oder aus Norwegen über Deutschland.

