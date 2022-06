Russland liefert um 50 Prozent weniger Gas nach Österreich

Der russische Energiekonzern Gazprom hat auch am Sonntag etwa um die Hälfte weniger Gas nach Österreich geliefert als üblich. "Die derzeitigen Einschränkungen der Gaslieferungen aus Russland stehen auf demselben Niveau des Vortages", teilte der Öl- und Gaskonzern OMV am Sonntag mit. Die Nachfrage nach Gas sei derzeit aber eher gering, fehlende Mengen könnten gut durch Zukäufe auf dem Spotmarkt ersetzt werden.

"Die OMV tätigt derzeit Zukäufe am Spotmarkt um die Versorgung für Kundinnen und Kunden sowie die Einspeicherung zu sichern - die Versorgung ist sichergestellt", heißt es in der OMV-Mitteilung. Die OMV-Gasspeicher in Österreich mit einer Gesamtkapazität von 25.289 GWh seien bereits jetzt zu 64 Prozent befüllt. Österreich ist Moskaus Forderung, über ein Konstrukt von Bankkonten Gas indirekt in Rubel zu bezahlen, nachgekommen. Dennoch wird nun weniger Gas geliefert.

Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der darauffolgenden Sanktionen der westlichen Länder gegen Russland hat Russland die Gaslieferungen an zahlreiche europäische Länder stark gedrosselt oder ganz eingestellt.