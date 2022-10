Russland-Geschäft erstaunlich stabil

Der österreichische Versicherer Uniqa prüft einen kompletten Ausstieg aus Russland, wo er seit 2009 tätig ist. "Wir wollen raus, aber es wird wohl noch einige Zeit dauern", sagte Vorstandschef Andreas Brandstetter am Freitag. So wie dem Versicherer geht es vielen Unternehmen, die in der mit Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs belegten Russischen Föderation Geschäfte machen. Doch für die meisten Österreicher heißt die Devise: durchhalten.

Etliche internationale Konzerne haben dennoch den Schritt schon gemacht, zum Teil unter hohen finanziellen Verlusten: Der Münchner Energietechnik-Konzern Siemens Energy verkaufte soeben seine 65 Prozent am Gasturbinen-Gemeinschaftsunternehmen mit der russischen Power Machines an den staatlichen russischen Versorger InterRao für einen nicht genannten Preis. Der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel gab ebenfalls seinen Rückzug aus Russland bekannt. Der südkoreanische Autohersteller Hyundai erwägt mit seiner Tochtergesellschaft Kia einen Verkauf seines Werks in St. Petersburg, in dem er 200.000 Fahrzeuge im Jahr produzierte. Und der französische Lebensmittelkonzern Danone will sich ebenfalls aus Russland zurückziehen. Das könnte einen Abschreibungsbedarf von bis zu einer Milliarde Euro auslösen.

Von den 650 österreichischen Unternehmen, die eigene Niederlassungen bzw. Tochtergesellschaften oder Repräsentanzbüros in Russland haben, halten bisher fast alle aus. "Nur wenige haben bis dato verkauft", sagt Lukas Zitz vom Außenwirtschaftscenter Moskau. Der Verkauf der Firma sei keine leichte Entscheidung, da Kapitaltransfers nach Verkäufen von Firmenanteilen in Russland nur sehr schwer möglich seien.

"Die österreichischen Firmen sind großteils bemüht, ihre geschäftlichen Aktivitäten – besonders wenn sie in Russland in eigene Produktionsstätten investiert haben – fortzusetzen", weiß Zitz, der täglich mit vielen Anfragen österreichischer Unternehmen konfrontiert ist. Offiziell aus Russland zurückgezogen hätten sich, so die WKO, bisher nur zwei österreichische Unternehmen: der Vorarlberger Beschlägehersteller Julius Blum, der seine Niederlassung mit 60 Mitarbeitern in Moskau an langjährige Vertriebspartner veräußert hat, sowie der Papier- und Kartonproduzent Mondi.

Es sei aber realistisch, dass Firmen, die den russischen Markt verlassen würden, zu einem späteren Zeitpunkt wieder einträten, sagt Zitz. Wann das sein werde, sei nicht vorhersehbar. "Für sie wird aber ein Ende des Krieges und somit auch die Aufhebung der verhängten Sanktionen gegen Russland eine Voraussetzung sein, um zurückzukehren."

Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass selbst die bereits erfolgten Verkäufe von Unternehmen(-steilen) in Russland häufig bei russischen Treuhändern geparkt werden, damit so schnell wie möglich eine Rückkehr in den Markt erfolgen kann.

Skurril: Rekord im bilateralen Außenhandel

Laut aktueller Einschätzung der Außenwirtschaftsorganisation/WKO werden die militärische Invasion in der Ukraine und die Sanktionen zu einem Rückgang des russischen BIP um 6,2 Prozent in 2022 führen. Etliche ausländische Firmen stellten aus Protest die Belieferung Russlands ein, obwohl sie nicht sanktionswidrig wäre. Unter Embargo stehen Exporte nach Russland u. a. aus dem Hochtechnologie-, Schiffs- und Energiesektor.

Im ersten Halbjahr 2022 verdoppelte sich der bilaterale Außenhandel zwischen Österreich und Russland auf 5,35 Milliarden Euro und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Österreichische Exporte nach Russland blieben im ersten Halbjahr bei 975 Millionen Euro stabil (wegen schon vor Sanktionsbeginn bestellter Industriewaren), die Importe aus Russland nach Österreich verdreifachten sich jedoch fast auf 4,37 Milliarden Euro. Der Grund: die höheren Gasliefermengen und die stark gestiegenen Preise. Insofern dürfte 2022 das größte je erzielte Außenhandelsvolumen (7,3 Milliarden Euro) Österreich–Russland erreicht werden.