Russland hat 116 Millionen Hektar Ackerland, Österreich nur etwas mehr als ein Prozent davon, 1,3 Millionen Hektar. In etwa um dieses Ausmaß soll die Anbaufläche in Putins Reich größer werden, pro Jahr. Was steckt hinter dem Höhenflug dieses Agrarriesen und wie wird ihn der Krieg verändern?