Russisches Gas fließt vermehrt über die Slowakei

Das spürten gestern auch Gasriesen wie die heimische OMV oder die deutsche Uniper, bei denen derzeit auch weniger ankommt.

Doch über die Leitung Transgas in der Slowakei fließt entsprechend mehr Gas, hieß es am Mittwoch, was darauf hindeuten könnte, dass die Gazprom die ausfallenden Lieferungen über diese Route ausgleicht. Die OMV berichtet, aktuell nur 40 Prozent der bestellten Gasmenge von Gazprom zu erhalten, die Wartung einer Turbine wird von Gazprom als Grund genannt. Uniper erhält aktuell nur 20 Prozent der von Gazprom zugesicherten Lieferung.

Gaspreis steigt und steigt

Gleichzeitig mit der angekündigten Drosselung der russischen Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 ist der europäische Gaspreis weiter gestiegen. Am Mittwochvormittag kletterte der Preis für eine Megawattstunde niederländischen Erdgases zur Lieferung im August im Vergleich zum Vortag weiter um zehn Prozent auf 224 Euro. Der Preis bezieht sich auf den Terminkontrakt TTF, der in Europa als Richtschnur gilt.