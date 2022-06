Russische Anleihen werden wohl zur jahrelangen Hängepartie

Russland hat Anleihen am Markt, für die Zahlungen in Höhe von insgesamt 40 Milliarden US-Dollar ausstehen. Am Sonntag lief eine Frist zur Zahlung von 100 Millionen Dollar (95 Millionen Euro) an Zinsen für zwei Fremdwährungsanleihen aus – 29 Millionen für eine auf Euro und bis 2036 laufende Staatsanleihe und 71 Millionen Dollar für ein bis 2026 laufendes Papier in Dollar.

Ob die Investoren ihr Geld je wiederbekommen, weil Russland wegen der Sanktionen vom globalen Finanzsystem weitgehend ausgeschlossen ist, ist fraglich. Der Kreml hat wiederholt erklärt, dass er keinerlei Gründe für eine Zahlungsunfähigkeit sieht. Man sei aber aufgrund der Sanktionen nicht in der Lage, Geld an die Anleihegläubiger zu überweisen. Folgende Szenarien gelten für ausländische Gläubiger als möglich: