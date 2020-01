Runtastic-Gründer will nächstes Start-up groß machen

Nach einem Jahr Pause nach seinem Ausstieg bei Runtastic steigt Florian Gschwandtner wieder voll ins Arbeitsleben ein. Er wird dem Paschinger Start-up Tractive auf seinem Wachstumskurs helfen. Er wird „Chief Growth Officer“, also auf der Ebene der Geschäftsführung für das Wachstum des Unternehmens zuständig sein.

Der gebürtige Strengberger hat mit Michael Hurnaus, Michael Lettner und Michael Tschermuth und seinen Runtastic-Gründerkollegen Tractive 2012 gegründet. Bisher war Gschwandtner Investor und Berater, jetzt hat er seit vergangener Woche „einen „eigenen Schreibtisch“, schreibt Tractive in einer Aussendung.

Bei Tractive arbeiten 80 Mitarbeiter aus 20 Nationen und verkaufen seit 2013 GPS-Tracker für Hunde und Katzen. Diese ermöglichen die Ortung per Smartphone-App. 250.000 Abonnenten zahlen für die Dienste. Mehrere Investoren wie Hansi Hansmann, der Ex-Rennfahrer Harold Primat und Trivago-Gründer Rolf Schrömgens haben in Tractive investiert.

Gerade hat Tractive auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas das neueste Produkt vorgestellt. „Damit wollen wir den amerikanischen Markt angehen, da hilft meine Internationalisierungs-Erfahrung“, so Gschwandtner. Auch in Deutschland gebe es einen riesigen Markt. Eigene Haustiere hat Gschwandtner nicht – aber er trackt und testet bei Hund und Katze der Eltern.