Auch auf dem "Dracula-Schloss" Bran können sich Besucher das Vakzin verabreichen lassen. Am Wochenende standen deshalb hunderte Menschen vor der Burg in den Karpaten Schlange. "Ich bin gekommen, um das Schloss mit meiner Familie zu besichtigen und als ich den Aushang gesehen habe, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und mich impfen lassen", sagte der 39-jährige Liviu Necula. Wer sich wie Necula traute, erhielt ein Zertifikat, das ihm "Kühnheit und Verantwortungsbewusstsein" bescheinigte,