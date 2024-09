Rufe nach Förderungen vor deutschem Autogipfel

Am Montag findet in Deutschland der von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einberufene Autogipfel statt. An der Online-Konferenz sollen die größten Automobilhersteller und -zulieferer, der Branchenverband VDA und die Gewerkschaft IG Metall teilnehmen. Auslöser sind die schwierige Lage der Branche und die massiven Sparpläne von VW.



Am Wochenende kamen schon Forderungen. Die IG Metall verlangte ein „schnelles Förderpaket für E-Autos“. Ein Sprecher sagte: „Das würde den Herstellern und Zulieferern, die schon Milliarden in die E-Mobilität investiert haben, helfen und Arbeitsplätze sichern.“ Auch solle es den Unternehmen im Wettlauf mit außereuropäischen Herstellern Schwung geben und „eine industriepolitische Fitness-Spritze für den notwendigen Umbau der Automobilindustrie“ sein.



Die Fraktion der Kanzlerpartei SPD forderte eine „Auto-Austauschprämie“. Es soll 6000 Euro Bonus für den Umstieg von Verbrenner auf neues E-Auto und 3000 Euro beim Wechsel zu einem gebrauchten E-Auto geben. Greenpeace schlug eine Kaufprämie für kleine E-Autos vor.



Kritik am Gipfel kam aus der Union und der FDP. Politiker beider Parteien äußerten sich auch ablehnend zu weiteren Subventionen. Der stv. FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer plädierte für „strukturelle Reformen, von denen die gesamte Wirtschaft profitiert“.

