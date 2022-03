Rüstungsfirmen: Die Aktien und die Wette auf den Krieg

Turbulent geht es an den internationalen Börsen zu. Die meisten Unternehmen verlieren wegen des Kriegsbeginns und der wirtschaftlichen Folgen für die ganze Welt an Wert – mit Ausnahme der Rüstungsfirmen. Die meisten Konzerne waren in der vergangenen Woche massiv gefragt, zum Teil notierten die Aktien im Vergleich zum März des Vorjahres um mehr als 50 Prozent höher.