Rückkehr zu Intersport: Franz Koll übernimmt Geschäftsführung

Der neue Geschäftsführer der Intersport Austria GmbH komme quasi aus den eigenen Reihen, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Koll war schon von 2009 bis 2016 bei der Welser Sporthändler-Gruppe, wo er als Geschäftsleiter für den Bereich Vertrieb, Einkauf und Marketing verantwortlich war. In weiterer Folge übernahm er die Geschäftsführung der Gartenfachmarktkette Bellaflora. Zuletzt führte der Betriebswirt die Geschäfte bei dem Werkzeugfachhändler 3e.

Koll folgt auf Thorsten Schmitz, bei dem sich der Aufsichtsratsvorsitzende Harald Tscherne für seine Tätigkeit in den vergangenen acht Jahren bedankte. „Dass wir mit Franz Koll einen neuen Cheftrainer aus unserer Mannschaft für diese wichtige Aufgabe gefunden haben, freut mich ganz besonders", teilte Tscherne per Aussendung mit mit. Koll verstehe den Markt und die Bedürfnisse der Händler.

Zur Intersport Austria Gruppe mit der Zentrale in Wels gehören 104 Intersport-Händler, die in ganz Österreich vertreten sind. Hier werden insgesamt 4000 Mitarbeiter beschäftigt. Österreich lizenziert zudem die Märkte in Ungarn, Tschechien und der Slowakei.

