Rückkehr des Handwerkerbonus?

Am Bau fehlt die Nachfrage, viele Betriebe sind davon betroffen. (Colourbox)

"Wir müssen das Ruder herumreißen, bevor die Lokomotive endgültig zum Stillstand kommt. Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu handeln": Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, zeichnete gestern beim traditionell vierteljährlich stattfindenden Pressegespräch ein düsteres Bild von der Stimmung in der Branche. Vor allem in der Baubranche samt Nebengewerben sei die Auftragslage besorgniserregend.