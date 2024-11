Rücken- statt Gegenwind für heimische Betriebe

Einen Kurswechsel in der heimischen Steuerpolitik und Strukturreformen fordert die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Doris Hummer. "Die heimischen Unternehmen sind der starke Motor unseres Landes." Sie würden zu Arbeit und Wohlstand beitragen. Damit dies so bleibe, brauche es Änderungen, denn der Standort sei aufgrund globaler Krisen und nationaler Unzulänglichkeiten in eine Schieflage geraten. Dies müsse mit Mut und Umsetzungswillen korrigiert werden, so Hummer am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Linz.

Österreichs Wirtschaft würde im internationalen Wettbewerb laufend an Boden verlieren. Die Unternehmen bräuchten daher Rückenwind statt Gegenwind. Hummer forderte eine Entlastung des Faktors Arbeit durch eine Senkung der Lohnnebenkosten, insbesondere des Beitrags zum Familienausgleichsfonds und des Arbeitslosenversicherungsbeitrags. Zudem brauche es eine Steuersenkung bei mittleren Einkommen und eine Entlastung der Dienstgeber bei der Entgeltfortzahlung.

"Anti-Bürokratie-Anwalt"

Auch die Bürokratie würde die Betriebe behindern: Es brauche einen "Anti-Bürokratie-Anwalt" für Hausverstandprüfungen von bestehenden und neuen Gesetzen und eine Gesetzgebungsregel: "Für jedes neue Gesetz sollen zwei bestehende Gesetze abgeschafft werden." Das Arbeits- und Fachkräftepotenzial müsse durch finanzielle Anreize für Vollzeitarbeit, eine Reduktion der Überstundenbesteuerung und eine Attraktivierung von Arbeit Älterer vor und während der Pension gehoben werden.

Da Innovationen der maßgebliche Treiber für eine robuste Wirtschaft seien, plädierte Hummer für eine Investitionsprämie bzw. -freibeträge.

Laut Kammerdirektor Gerald Silberhumer seien derzeit zwei Trends zu erkennen: Obwohl die Kammer beinahe zwei Millionen digitale Kontakte auf den Plattformen und via Chatbots verzeichne, habe es einen Rekord bei den Servicekontakten und Veranstaltungen gegeben. Zudem verzeichne man ein Plus bei der Nachfrage nach Rechtsberatungen: In den ersten zehn Monaten stiegen diese um 7,9 Prozent auf 126.000.

