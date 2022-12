Rübenbauern: Vom "Tal der Tränen" zum Rekordjahr

In den Jahren davor waren es gut 30 Euro. Das sei möglich, weil der europäische Markt aus Angebot und Nachfrage "ins Gleichgewicht gekommen" sei, sagte Agrana-Vorstandsmitglied Norbert Harringer bei einer Pressekonferenz in Linz mit Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger anlässlich 35 Jahre Geschäftsbeziehung zwischen dem Verarbeiter Agrana, den Rübenbauern und der EGZ Donautal, die Mais für die Stärkeproduktion in Aschach liefert.