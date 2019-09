Rubble Master baut Führungsteam und Zentrale aus

Manfred Nowak, Markus Gaggl, Julia Aschenwald und Christian Spicker (v.l.n.r.) ziehen neu in die Chefetage der Linzer Firma ein. Gaggl und Aschenwald waren zuvor schon bei Rubble Master, Spicker kommt von Trotec, Nowak von Hauser.

Alle vier unterstützen Gerald Hanisch und Günther Weissenberger, die die Geschäfte bisher zu zweit verantwortet haben. "Wir brauchen durch das Wachstum zusätzliche Kapazitäten", sagt Weissenberger. Zudem sei das Alter ein Thema: Weissenberger ist 58, Firmengründer Hanisch 60.

Auch in der Zentrale im Linzer Südpark tut sich einiges: Rubble Master will im Frühjahr mit dem Ausbau beginnen. Binnen zwei Jahren sollen neue Produktions- und Logistikhallen entstehen. 2018 setzten 331 Mitarbeiter 152 Millionen Euro um. Heuer soll es ein Plus von 10 bis 20 Prozent geben.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at