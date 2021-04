Die politischen Diskussionen in Europa rund um ein Verbot von Verbrennungsmotoren erzeugen auch Unruhe im traditionsreichen Motorenwerk in Gunskirchen. Seit 100 Jahren werden im Rotax-Werk konventionelle Antriebe entwickelt und gefertigt. Jetzt hat die kanadische Konzernmutter BRP eine wichtige Weichenstellung für Gunskirchen getroffen: Alle elektrischen Antriebe für die Freizeitfahrzeuge des Konzerns werden in Oberösterreich entwickelt und im Verbund mit Schwesterwerken produziert.