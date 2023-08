Rot-Weiß-Rot-Karte: "Wir haben nicht ewig Zeit"

Im vergangenen Herbst wurde die Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR), mit der Arbeitskräfte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums nach Österreich kommen können, reformiert. Diese Erleichterungen haben Wirkung gezeigt: In Österreich wurden seit Jahresbeginn insgesamt 3100 Karten ausgegeben, 45 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 848 Karten wurden in Oberösterreich im ersten Halbjahr doppelt so viele Bewilligungen ausgestellt wie 2022.

Laut Zahlen des Arbeitsmarktservice Oberösterreich stammt fast jeder zweite Inhaber der RWR-Karte aus der Westbalkan-Region. Führend ist Bosnien-Herzegowina, dahinter folgen mit Abstand Serbien und der Kosovo. Die Top-Berufsgruppen waren im ersten Halbjahr 2023 Führungskräfte wie Geschäftsleiter oder Betriebsführer, Techniker für Datenverarbeitung sowie Köche.

Trotz der positiven Entwicklung gibt es von der Wirtschaftskammer Oberösterreich keine Entwarnung, was den Mangel an Arbeits- und Fachkräften betrifft. Die bevorstehende Pensionierungswelle, gepaart mit dem Wandel in der Arbeitswelt hin zu mehr Teilzeit, bezeichnet Präsidentin Doris Hummer als "gefährliche Mischung für den Standort".

Eigenes Kontingent für 5000 Personen vom Westbalkan

In Anlehnung an ein Modell aus Deutschland fordert sie ein eigenes Kontingent für Arbeitskräfte vom Westbalkan. Bis zu 5000 Menschen sollen ohne "kompliziertes Prozedere" jede Beschäftigung in Österreich annehmen dürfen. Eine weitere Forderung: Etwa 1000 jungen Menschen ab 18 Jahren soll ermöglicht werden, in Österreich eine Lehre zu beginnen.

Dieser Vorschlag liegt bereits im Ministerrat - allerdings wurde er nicht wie geplant noch vor der Sommerpause beschlossen. "Wir haben nicht ewig Zeit. Jedes Monat, das wir verlieren, schadet dem Standort", sagt Hummer. Industriebetriebe würden bereits "still und heimlich" abwandern, indem sie Produktionsschritte in andere Länder verlegen.

Derzeit ist jeder zweite LKW-Lenker in Oberösterreich 50 Jahre oder älter, 2000 Lenker fehlen bereits. Die IT-Branche sucht vergeblich nach rund 1600 Fachkräften. Stark betroffen ist auch die Industrie: In 96 Prozent der Betrieben fehlen Arbeitskräfte, das Instrument der RWR-Karte wird laut Wirtschaftskammer allerdings nur von etwas mehr als einem Drittel der oberösterreichischen Unternehmen angewendet. Ein Hemmnis sei der bürokratische Aufwand.

"Dschungel an Fristen"

In der Wirtschaftskammer Oberösterreich wurde eine eigene Arbeitsgruppe zu dem Thema gegründet. 50 Unternehmen sind darin vertreten, unter anderem das Technologieunternehmen Dynatrace aus Linz und die Peneder Gruppe mit Standorten in Atzbach und Fraham. Bei Dynatrace sind bereits 30 Prozent der mehr als 4000 Mitarbeiter sogenannte "Internationals", anders sei das Wachstum gar nicht zu bewältigen, sagt Firmengründerin Sok-Kheng Taing.

Der Weg hin zur RWR-Karte müsse digitalisierter werden, fordert sie. Probleme gebe es oft bei der Zuordnung der Berufsbezeichnungen, die sich je nach Land stark unterscheiden. Das Familienunternehmen Peneder, das hauptsächlich Brandschutztüren produziert, würde Drittstaatsangehörige gerne in der eigenen Lehrwerkstatt ausbilden, sieht sich allerdings mit einem "Dschungel an Fristen, Zuständigkeiten und Voraussetzungen" konfrontiert. Ab Herbst will die Wirtschaftskammer ihre Mitglieder verstärkt bei der Suche nach internationalen Mitarbeitern und ihrer Integration im Betrieb unterstützen.

