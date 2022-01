Rot-weiß-rot-Karte: "Das gefährdet den Wohlstand"

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich will eine rasche Reform der Rot-weiß-rot-Karte und hat für die Ausarbeitung eines Vorschlags dafür auch die Arbeiterkammer Oberösterreich ins Boot geholt. Das gemeinsame Ziel: den Arbeitskräftemangel in Oberösterreich in den Griff zu bekommen.

Die erfreulich niedrige Arbeitslosenrate in den meisten Bezirken Oberösterreichs hat auch eine Kehrseite. Viele Betriebe bekommen nicht mehr das Personal, das sie zur Abwicklung ihrer Aufträge benötigen würden. "Wenn wir das Wachstumspotenzial von vier bis fünf Prozent heimbringen wollen, brauchen wir mehr Leute, mit denen wir das auch schaffen. Das gefährdet den Wohlstand", sagt Oberösterreichs WK-Präsidentin Doris Hummer im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Viele ältere Beschäftigte

Da auch die Demographie keine Entspannung verspricht, sondern vielmehr geburtenstarke Jahrgänge auf die Pension zusteuern, brauche es zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland. Was bei EU-Bürgern kein Problem ist, bei Bürgern aus Drittstaaten sehr wohl. Für ihre zumindest befristete Zuwanderung wurde die Rot-weiß-rot-Karte eingeführt. Doch die Erfolge sind bescheiden. Trotz mehrfacher Änderungen sind die Zahlen niedrig. In Oberösterreich bekamen im Jahr 2021 (ohne Dezember) 36 Personen als "Hochqualifizierte" die Karte, für Beschäftigte in speziell definierten Mangelberufen wurden 237 Karten ausgestellt, 140 für so genannte Schlüsselkräfte. "Das Verfahren muss noch einfacher werden, es braucht auch ein funktionierendes Digitalverfahren. Schließlich sollen nicht nur Profisportler und Opernsänger die Chance haben, hier zu arbeiten", sagt Hummer.

AK-Präsident Andreas Stangl ist dafür, dass Experten ein Konzept für eine Verbesserung ausarbeiten. "Eine Reform darf nicht Billigarbeitskräfte ins Land bringen. Aber es ist auch nicht in Ordnung, wenn Arbeitnehmer nicht mehr auf Urlaub gehen, weil die Leute fehlen", sagt Stangl, der parallel dazu Maßnahmen für Langzeitarbeitslose möchte.

Im Arbeitsministerium, das mit dem Innenministerium zuständig ist, verweist man darauf, dass im Regierungsprogramm eine Reform der Karte vorgesehen sei. Bisher habe dafür aber die Zeit gefehlt, heißt es aus dem Kabinett von Arbeitsminister Martin Kocher.