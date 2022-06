Mindestens ein alternativ angetriebenes Fahrzeug in allen Baureihen will der Leondinger Feuerwehrausrüster Rosenbauer bis 2023 anbieten können. "Wir sind davon überzeugt, die Profitabilität auf ein besseres Niveau bringen zu können", sagte Finanzvorstand Sebastian Wolf gestern, Sonntag, auf der "Interschutz". Dabei handelt es sich um die internationale Leitmesse für Brand- und Katastrophenschutz, Rettung und Sicherheit in Hannover.