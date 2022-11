Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer steckt mitten in der Sanierung. Drei Quartale in Folge ist das Betriebsergebnis (Ebit) bereits negativ. Dennoch kündigt das Management für das Gesamtjahr – das vierte ist das traditionell stärkste Jahresviertel – ein positives Ebit an. Eine Milliarde Euro Umsatz sollen es am Ende des Jahres sein, nach drei Quartalen waren es 651 Millionen Euro.