Rosenbauer: Volle Bücher, höhere Kosten

Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer bereitet sich auf ein starkes zweites Halbjahr vor. Die Auftragsbücher sind mit einem Bestand von 1,2 Milliarden Euro – das ist mehr als ein Jahresumsatz – gut gefüllt. Allerdings bedeutet das geplante hohe Produktionsvolumen auch, dass Rosenbauer viele Teile eingekauft hat. Das und bereits halbfertige Fahrzeuge belasten die Ertragslage. Das Ergebnis hat sich im ersten Halbjahr halbiert.

Abgerechnet wurden Aufträge um 395 Millionen Euro, im ganzen Jahr sollen es 950 Millionen Euro sein. Die magere Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,3 Prozent in den ersten sechs Monaten soll im Gesamtjahr bei 5,5 Prozent zu liegen kommen. Weil im Juni viele Feiertage waren, schrieb das Unternehmen in dem Monat sogar einen kleinen Verlust.

Dennoch soll das Jahr mit einem Rekordumsatz und einem zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen werden, sagte Vorstandschef Dieter Siegel bei der Präsentation der Halbjahresbilanz.

Wegen der langen Fertigungsdauer – die Durchlaufzeit eines Auftrags liegt bei acht bis zwölf Monaten – ist mit 520 Millionen Euro viel Kapital gebunden. Eine Verringerung sei auch heuer erklärtes Ziel, sagte Finanzvorstand Sebastian Wolf. Dazu sollen die Zahlungsziele für Lieferanten verkürzt, bei Kunden hingegen das Geld schneller eingetrieben werden. Weil viele Kunden Kommunen sind, sind überlange Zahlungsziele ein Thema, Zahlungsausfälle hingegen kaum. Auch die Beschaffung soll gestrafft werden. Diese hohe Kapitalbindung werde von Investoren auch kritisch gesehen und sei ein Grund für die mangelnde Nachfrage nach der Aktie, bekannte Siegel ein. 44 Prozent der Anteile sind im Streubesitz, allerdings wird das Papier vergleichsweise wenig gehandelt.

Auch die Ertragskraft des Unternehmens soll mittelfristig gesteigert werden, sagte Siegel. Eine Größenordnung ließ der Vorstandschef offen. Vor einigen Jahren blieben Rosenbauer noch sieben, acht Prozent Ebit-Marge. Die Verschuldung ist nach dem Begeben eines Schuldscheindarlehens auf 175 Prozent des Eigenkapitals gestiegen.

Generell profitiert Rosenbauer davon, dass die öffentlichen Kassen aufgrund sprudelnden Steuereinnahmen gut gefüllt sind. Daher ist Geld da – auch für Feuerwehr-Ausrüstungen. Darum steht das Unternehmen mit 3700 Stammbeschäftigten und 350 Leiharbeitern auch vor weiteren Abschlüssen von Großaufträgen, sagte Siegel.

Um die Aufträge abarbeiten zu können, werden heuer in den Werken in Leonding noch 40 Mitarbeiter aufgenommen, 20 davon als Leasingkräfte. Derzeit sind 1460 Mitarbeiter an den oberösterreichen Standorten

beschäftigt.