Rosenbauer: Pierer und Mateschitz ziehen nicht in den Aufsichtsrat ein

Wie wird der Aufsichtsrat von Rosenbauer nach der mehrheitlichen Übernahme durch Pierer Industrie, Mark Mateschitz und Raiffeisen Oberösterreich (gemeinsam über die Gesellschaft "Robau") aussehen? Die Antwort auf diese Frage wurde mit Spannung erwartet. Nun ist klar: Weder Stefan Pierer, der aktuell mit der KTM-Insolvenz beschäftigt ist, noch Red-Bull-Erbe Mateschitz ziehen in das Kontrollgremium ein.

Rosenbauer und Robau teilten am Dienstag mit, dass für 1. April eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen wird. Einziger Tagesordnungspunkt sind die Wahlen in den Aufsichtsrat. Friedrich Roithner, Florian Hutter und Gernot Hofer werden in das Kontrollgremium einziehen.

Roithner ist Finanzmanager und Vertrauter von Pierer, Hutter Geschäftsführer der Mark Mateschitz Beteiligungs AG und Hofer Vorstandschef der Invest Unternehmensbeteiligungs AG von Raiffeisen. Im Aufsichtsrat bleiben Stefan Wagner aus der Eigentümerfamilie und der ehemalige Lenzing-Chef Christian Reisinger. Das Kontrollgremium verlassen werden der derzeitige Vorsitzende Jörg Astalosch, Bernhard Matzner und Martin Zehnder.

Die nominierten Personen seien erfahrene Manager aus dem Gesellschafterkreis und genießen die volle Unterstützung der Eigentümerseite um Pierer, Mateschitz und Raiffeisen, teilt Robau mit. "Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung bedeutet für den Rosenbauer-Konzern ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte", sagt Rosenbauer-Chef Sebastian Wolf: "Mit Robau haben wir einen neuen starken Mehrheitseigentümer, mit dem wir die Positionierung unserer Gruppe als Weltmarktführer weiterentwickeln werden."

