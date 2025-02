Rosenbauer: Pierer, Mateschitz, Raiffeisen kaufen weitere 7,5 Prozent

Die Pierer Industrie AG, Mark Mateschitz und Raiffeisen Oberösterreich stocken beim börsennotierten Feuerwehrausrüster Rosenbauer über ihre gemeinsame Gesellschaft "Robau" weiter auf. Das Pflichtangebot, das sie Mitte Jänner veröffentlicht hatten, wurde von einigen Aktionären aus dem Streubesitz angenommen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Damit kann Robau weitere 512.072 Aktien beziehungsweise 7,53 Prozent des Grundkapitals übernehmen. Der Anteil von Robau steigt von 50,1 auf 57, 63 Prozent. Das Angebot lautete auf 35 Euro pro Rosenbauer-Aktie. Derzeit liegt der Kurs des Papiers bei rund 38 Euro, bis vor rund einer Woche war er noch bei etwa 35 Euro gelegen. Mit dem heutigen Tag startet die gesetzlich vorgesehene dreimonatige Nachfrist - Aktionäre, die das Pflichtangebot bisher nicht angenommen haben, können das noch bis 20. Mai machen.

Dass der gesamte Deal, also die Mehrheitsübernahme von Rosenbauer durch Robau und die deutliche Reduktion des Anteils der Familie, wirklich über die Bühne gehen kann, wurde mittlerweile auch wahrscheinlicher. Denn die Behörden in Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wettbewerbsrechtlich grünes Licht gegeben. Was aber noch fehlt, ist die Genehmigung der Behörden in Kuwait.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens