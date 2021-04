Rosenbauer mit über 1 Milliarde Euro Umsatz

Der Gewinn (Periodenergebnis) stieg um 18,7 Prozent auf 41,1 Millionen Euro, geht aus den am Freitag veröffentlichten endgültigen Zahlen hervor. Die Dividende soll von 80 Cent auf 1,50 Euro steigen. Der Umsatz stieg um 6,8 Prozent auf 1,04 Milliarde Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 51,9 auf 57,9 Millionen Euro.

Für heuer erwartet Rosenbauer eine "Seitwärtsbewegung der globalen Feuerwehrbranche". Wachstum werde es in Europa und dem Mittleren Osten geben. In Nordamerika wird eine Stabilisierung erwartet, in Asien nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr eine leichte Erholung. In Summe erwartet der Vorstand für 2021 einen stabilen Umsatz und abermals eine EBIT-Marge im Bereich von 5 Prozent. Wegen der Covid-19-Pandemie sei aber eine genauere Vorhersage nicht möglich.