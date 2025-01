Rosenbauer: Konsortium gibt offizielles Angebot ab

Das Konsortium namens Robau rund um KTM-Macher Stefan Pierer, Red-Bull-Erben Mark Mateschitz und Raiffeisen Oberösterreich hat am Freitag zur Hälfteübernahme des börsennotierten Löschfahrzeugherstellers Rosenbauer ein Pflichtangebot für sämtliche Anteile veröffentlicht.

Der Angebotspreis betrage 35 Euro pro Aktie, gab das Konsortium bekannt. Die Annahmefrist starte heute und ende am 14. Februar 2025, danach sei eine Annahme noch in der dreimonatigen Nachfrist möglich.

Konkret schloss das Konsortium nach eigenen Angaben eine "verbindliche Vereinbarung über den Erwerb von 50,1 Prozent der Anteile" an Rosenbauer ab. Damit hielte das Konsortium mehr als die Hälfte, also die dominierende Mehrheit. Die Kapitalaufstockung bringt 50 Prozent.

Für den Einstieg bei der Rosenbauer International AG via Kapitalerhöhung fehlten noch die Genehmigungen von drei arabischen Ländern - Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, so Robau. Diese werden "in Kürze" erwartet.

