Der Feuerwehrausrüster verlor in Teilen der Produktion die Kapazität von 14 Tagen wegen eines Hackerangriffs aus den USA.

Am 21. Februar wurde der Feuerwehrausrüster Rosenbauer von den USA ausgehend Opfer einer Hackerattacke, am 23. Februar wurde diese von der IT des Konzerns erkannt, alle Systeme wurden abgeschaltet. Inzwischen würden 90 Prozent wieder laufen. "Im Alltag gibt es keine Einschränkungen mehr," sagt Vorstandschef Sebastian Wolf.