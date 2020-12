Rosenbauer erhält Auftrag aus Spanien für 22 Löschfahrzeuge

"Die Fahrzeuge sind für zwölf der größten Flughäfen in Spanien bestimmt und werden bis Ende 2022 geliefert", heißt es in der Aussendung. Zum Auftragswert machte das Unternehmen keine Angaben. Auftraggeber ist der spanische Flughafenbetrieber Aena. Dieser habe in einem weiteren Projekt überdies sieben Rüstfahrzeuge bei Rosenbauer bestellt, so das Unternehmen weiter.

