Rosenbauer: Einstieg von Pierer und Mateschitz verzögert sich

Der geplante Deal wird nicht mehr heuer vollzogen, sondern wohl erst im ersten Quartal 2025. Das teilte Rosenbauer am Montagmittag in einer Ad-hoc-Meldung mit.

Grund für die Verzögerung seien aber nicht die derzeitigen Turbulenzen bei KTM, wie es heißt, sondern fehlende regulatorische Genehmigungen in einigen Ländern. Diese werden bis Ende des ersten Quartals 2025 erwartet. In der EU und in den USA würden die Genehmigungen bereits vorliegen, teilt Rosenbauer mit.

Wie berichtet, zahlt das Konsortium 119 Millionen Euro für 3,4 Millionen Aktien. Das sind dann 33,3 Prozent der gesamten Aktien. Das Leondinger Unternehmen erwartet nun, dass die Kapitalerhöhung erst im ersten Quartal 2025 vollzogen wird. Dafür nötig sind ein neuerlicher Vorstandsbeschluss sowie eine erneute Zustimmung des Aufsichtsrates.

