Rosenbauer: Betriebsurlaub wird vorgezogen, danach erst Kurzarbeit

Das teilte der Fahrzeugbauer am Dienstag mit. Als Grund nennt er die Mitarbeitergesundheit und die Betriebsunterbrechungen bei Lieferanten im Zuge der Coronavirus-Krise.

Kritische Funktionen wie Kundenservice und Vertrieb blieben aufrecht, Störungen internationaler Konzernstandorte sollten möglichst vermieden werden. Die Maßnahmen kommen für das oberösterreichische Unternehmen während eines Rekord-Auftragsbestandes von über 1,1 Mrd. Euro. Stornierungen habe es bisher keine gegeben.

"Die direkten und indirekten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Unternehmen sind im Moment noch begrenzt. Die Materialversorgung funktioniert weitgehend, einzelne Fahrzeugübergaben an Kunden verzögern sich", so Konzernchef Dieter Siegel in einer Aussendung.

Rosenbauer beschäftigt in Österreich nach Eigenangaben knapp 1.600 Mitarbeiter und rund 340 Zeitarbeitskräfte. Die Mitarbeiterzahl enthält 110 Lehrlinge.

