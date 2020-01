Ronaldo spielt für Juventus Turin Millionen ein

Laut der KPMG-Studie "The European Champions Report 2020", die zum vierten Mal Geschäftskennzahlen bedeutender Klubs untersucht hat, machten die Katalanen in der jüngsten Saison einen Umsatz von 839 Millionen Euro. 35 Prozent davon stammen aus TV-Übertragungsrechten, 21 Prozent aus Zuschauereinnahmen und 44 Prozent durch Merchandising und andere Einnahmequellen. Paris St. Germain folgt laut der Studie auf Rang zwei mit 636 Millionen Euro, die Bayern aus München müssen sich mit dem dritten Platz (626 Millionen Euro) begnügen. Erst auf Rang vier folgt mit Manchester City (610 Millionen) ein englischer Klub. Auffallend: Während bei all diesen Vereinen die TV-Einnahmen verantwortlich für einen Anstieg beim Gesamtumsatz sind, ist es bei Juventus Turin (464 Millionen) Star Cristiano Ronaldo. "Durch ihn konnten die Einnahmen um 30 Prozent erhöht werden", sagt Peter Ertl von der KPMG.

