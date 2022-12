Der frühere OMV-Chef Gerhard Roiss spricht einer vorübergehenden Verstaatlichung des Gaseinkaufs das Wort – und hat gleichzeitig Probleme damit. Oberösterreich sieht er auf einem steinzeitlichen Weg, was die Koordinierung des Leitungsbaus angeht. Am Montagabend hat der Linzer Manager beim Energie Forum der Oberbank, der Industriellenvereinigung und der OÖNachrichten in Linz über die Gründe für die Gaskrise und Lösungswege gesprochen.