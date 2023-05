Rochade mit Biohort: Ascendor produziert Lifte nun in Neufelden

Zuvor wurden die Kabinenaufzüge, Plattformlifte, Hebebühnen und Treppenlifte in Niederwaldkirchen entwickelt und hergestellt. Ascendor übersiedelt damit in jene Gebäude, die davor von der Schwesterfirma Biohort für den Bau von Gerätehäusern, Boxen und Pflanzenbeeten genutzt wurden. Biohort hat, wie berichtet, ein neues Werk in Sankt Martin im Mühlkreis in Betrieb genommen. Ascendor erweitert durch den Umzug seine Produktionsfläche um 42 Prozent auf 8000 Quadratmeter. Auch das Bürogebäude der Dachgesellschaft Priglinger Holding ist auf dem Gelände angesiedelt.

Ascendor (Geschäftsführer: Maximilian Priglinger, l., und Erwin Roither) hat im Vorjahr einen Rekordumsatz von 13 Millionen Euro erzielt und bezeichnet die Auftragslage als "ausgezeichnet". 95 Mitarbeiter sind beschäftigt, mehr als 1000 Lifte wurden im Vorjahr realisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper