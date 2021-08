RLB Oberösterreich mit fast 230 Millionen Euro Gewinn

Der Periodenüberschuss vor Steuern machte 297,7 Millionen Euro aus nach minus 216 Millionen. Einen wesentlichen Beitrag zum Ergebnis im ersten Halbjahr habe laut RLB das operative Geschäft geleistet: Das Finanzierungsvolumen sei per Ende Juni mit 24,5 Milliarden Euro weiter auf einem sehr hohen Niveau gelegen. Die Einlagen machten 12,2 Milliarden Euro aus. Der Zinsüberschuss stieg um 6,3 Prozent auf 11,9 Millionen Euro, der Provisionsüberschuss um 15,7 Prozent auf 13,7 Millionen.

Die Konzernbilanzsumme erhöhte sich verglichen mit Ende 2020 um 4,2 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro. Sie überschritt damit erstmals die 50-Milliarden-Euro-Schwelle.

Das Ergebnis der am anteiligen Eigenkapital ("at equity") bewerteten Unternehmen im RLB-Konzern lag im ersten Halbjahr bei 110,9 Millionen Euro. In den ersten sechs Monaten war das Ergebnis noch durch Corona-Effekte belastet gewesen und hatte minus 164,4 Millionen Euro ausgemacht. Zur aktuell positiven Entwicklung haben vor allem die voestalpine und die Raiffeisenbank International beigetragen.

Mit einer harten Kernkapitalquote von 14,93 Prozent Per Ende Juni verfüge die RLB auch weiter über ein starkes Fundament. „Das hohe Niveau ist vor allem vor dem Hintergrund des herausfordernden Umfelds durch die Covid-19-Krise sehr erfreulich“, sagte Schaller.