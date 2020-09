RLB Oberösterreich: Halbjahresverlust wegen voestalpine, RBI und Wirecard

Im klassischen Bankgeschäft ist die RLB gut unterwegs. Das Finanzierungsvolumen ist um 1,1 Milliardem auf 24,6 Milliarden Euro gestiegen. Im Wertpapiergeschäft wurde deutlich mehr verdient, die Konzernbilanzsumme erhöhte sich um acht Prozent auf 47,9 Milliarden Euro. Damit ist die RLB die größte Bank Oberösterreichs.

Allerdings verhageln zwei große Beteiligungen der RLB die Halbjahresbilanz. Die voestalpine und die Raiffeisen Bank International (RBI) entwickelten sich vor allem zu Beginn des Jahres alles als erfreulich, und diese Entwicklung schlägt mit der Höhe des Anteils auch auf die Bilanz der RLB durch. Dazu kommen gestiegene Risikovorsorgen. Wie berichtet, hat die RLB dem deutschen Skandalunternehmen Wirecard Kredite in zweistelliger Millionenhöhe gewährt, von denen man vermutlich nur noch einen Bruchteil wiedersehen wird. 30 Millionen Euro mussten dafür an Rückstellungen gebildet werden. Insgesamt beziffert RLB-Generaldirektor Heinrich Schaller den Schaden durch Wirecard mit rund 41 Millionen Euro.

„Wirecard ärgert mich ungemein. Aber gegen kriminelle Energie ist man nicht gefeit“, sagt Schaller im Gespräch mit den OÖNachrichten. Was voestalpine und RBI betrifft, sei ihm dagegen nicht bange. „Beide Unternehmen sind stabil und für die Zukunfts gerüstet.“ Die voestalpine-Aktie etwa hätte sich zuletzt schon wieder deutlich erholt. Bei der RBI wird der Wert des Anteils durch ein Gutachten ermittelt. Das Betriebsergebnis der RLB belief sich im ersten Halbjahr auf minus 83,1 Millionen Euro, wobei das Beteiligungsergebnis alleine mit 164,4 Millionen Euro negativ ist. Der Halbjahresverlust beträgt 216 Millionen Euro.



Während der Corona-Phase hat die RLB 13.330 Kredite gestundet und 1,2 Milliarden Euro an Überbrückungsfinanzierung gewährt. Wobei die RLB bei der Unternehmensfinanzierung verstärkt Überbrückungshilfen mit Eigenkapital anbietet. Es gibt einen Topf, aus dem heraus sich die RLB an Unternehmen beteiligen könnte. Entweder die RLB übernimmt einen Minderheitsbeteiligungen oder engagiert sich als stiller Gesellschafter. Der Vorteil gegenüber dem Kredit sei, dass der Rückzahlungsdruck im Vergleich zum Fremdkapital nicht so hoch sei, sagt Schaller.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at